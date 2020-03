Coronavirus: Visco (Bankitalia), nel 2020 ampio e profondo impatto economico e finanziario (2)

- Il Pepp, ha chiarito arriverà con questa cifra alla fine dell’anno e potrà essere prorogato, e concede "criteri allentati di idoneità delle garanzie per favorire al rifinanziamento delle banche". Nel frattempo la Banca d’Italia ha incrementato le risorse patrimoniali nel fondo rischi già nel 2019 per un totale di 1,5 miliardi aggiuntivi senza intervenire sulle riserve statutarie. L'Istituto centrale nel 2019 ha proseguito la riforma della sua forma proprietaria. Oggi la proprietà è formata da 115 enti (6 assicurazioni, 8 fondi pensione, 10 enti previdenziali, 29 fondazioni bancarie e 62 banche). Nel processo di riallocazione del capitale della Banca, dall’avvio della riforma dell’assetto proprietario (legge 29 gennaio 2014, n. 5) è stato trasferito il 40,4 per cento del capitale, il 7 per cento dal mese di marzo 2019; degli attuali 143 partecipanti, 115 sono entrati dopo la legge di riforma. (segue) (Rin)