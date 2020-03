Coronavirus: Visco (Bankitalia), nel 2020 ampio e profondo impatto economico e finanziario (3)

- Rispetto al bilancio da 1.000 miliardi del 2014, le risorse sono aumentate dell’80 per cento. Il bilancio 2019 presenta un utile netto di 8,2 miliardi di euro.L’utile residuo per lo Stato sarebbe pari a 7.867 milioni che, in aggiunta a imposte di competenza per 1.009 milioni, porterebbero le somme complessivamente destinate allo Stato a circa 8,9 miliardi. Negli ultimi cinque anni, il risultato lordo è stato complessivamente pari a 41 miliardi. L’importo cumulato riconosciuto allo Stato raggiunge i 21 miliardi, oltre ad imposte di competenza per 6 miliardi. Le quote in eccesso rispetto al limite del 3 per cento del capitale ammontano a un valore nominale di poco inferiore ai 2 miliardi di euro, a fronte di un capitale complessivo di 7,5 miliardi. Il valore nominale delle quote eccedenti era pari a 2,5 miliardi lo scorso anno e a 2,7 miliardi due anni fa. Il governatore Visco ha riferito infine come, con un utile netto di 340-380 milioni di euro, sia possibile un dividendo fino a una consistenza massima di 450 milioni. (Rin)