Coronavirus: Africa, superati i 5 mila contagi in 47 paesi

- E' salito a 5.333 il numero complessivo dei contagi confermati di coronavirus in Africa, dove ormai sono 47 su 54 i paesi toccati. Il Sudafrica ha il numero più alto di contagi (1.326), seguito da Egitto (656), Algeria (584), Marocco (556) e Tunisia (362). Cresce rapidamente il numero dei casi confermati in Burkina Faso (246), Camerun (193) e Costa d'Avorio (168), che si posizionano ora prima di Senegal (162) e Ghana (152). Da notare infine l'aumento dei casi in Nigeria, con 131 casi rispetto ai 65 confermati venerdì scorso. Seguono Mauritius (138), Repubblica democratica del Congo (98), Ruanda (70), Kenya (50), Madagascar (46), Zambia (35), Togo (34), Uganda (33), Mali (25), Etiopia (24), Repubblica di Guinea (22), Eritrea (12) e Namibia (11), e così a scendere fino ai paesi dove per il momento sono stati confermati meno di dieci casi: Eswatini, Mozambico, Seychelles, Zimbabwe, Angola, Benin, Repubblica Centrafricana, Capo Verde, Sudan, Mauritania, Gambia, Ciad, Liberia, Somalia, Botswana e Guinea-Bissau). In totale, in tutta l'Africa si contano inoltre 177 deceduti e 333 guariti da Covid-19. (Res)