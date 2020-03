Coronavirus: Gallera, entro metà aprile si dovrebbe vedere curva scendere

- La curva dei contagi in Lombardia dovrebbe iniziare a scendere della metà di aprile, secondo l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, che commentano gli ultimi dati a Mattino Cinque, ha detto: “Le notizie sono confortanti. Andiamo bene, quello che stiamo facendo sta producendo risultati su tutti i punti di vista. Dobbiamo essere orgogliosi di tutto quello gli italiani stanno facendo, perché se quella curva scende è perché siamo stati fortemente determinati nell’avere un atteggiamento serio e rigoroso, nel rimanere in casa e nel rispettare le distanze. Bravi a tutti”. Rispetto al picco, Gallera ha commentato: “In Lombardia siamo un pochino più avanti. I dati che abbiamo dicono che ci siamo già stabilizzati. Non è ancora sceso. L’Italia è indietro di un paio di settimane rispetto a noi, fortunatamente perché si è attrezzata meglio e le misure di contenimento hanno avuto una funzione preventiva importante. Io penso che entro metà aprile si dovrebbe davvero vedere quella curva scendere”. “Adesso è il momento non solo di non mollare, ma di insistere ancora di più”, ha raccomandato infine, usando la metafora della corsa: “Il tema sono gli ultimi chilometri, che sono quelli in cui pensi di essere arrivato, psicologicamente allenti un pochino e fai più fatica, ma bisogna stringere i denti, perché a noi è già successo che dopo una prima settimana di rigore si è allentato, la gente è tornata a uscire e nei bar e si è rimpennato velocemente tutto”. Così per l’assessore non c’è dubbio sulla Pasqua a casa: “Stiamo a casa! Questo è veramente il momento più delicato. Rischiamo per un niente di vanificare sforzi fatti fino a oggi”. (Rem)