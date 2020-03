Coronavirus: Roma Capitale lancia raccolta fondi per imprese e commercianti in difficoltà

- L'amministrazione capitolina lancia una raccolta fondi per offrire "un aiuto concreto a commercianti, piccoli imprenditori e artigiani di Roma che si trovano in pesanti difficoltà e rischiano di chiudere per sempre, lasciando a casa anche tantissimi lavoratori". In un post su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma, spiega: "Aiutiamo chi è in difficoltà con la raccolta di fondi 'Roma riapre', destinata a tutte quelle piccole attività che rappresentano il tessuto economico fondamentale della città. Per aiutare chi è in difficoltà per il coronavirus a ripartire quando cesserà l’emergenza. Chiediamo a cittadini, grandi imprenditori o aziende - sottolinea Raggi - di dare un contributo che servirà a finanziare la riapertura di piccole imprese e negozi di Roma, o ad avviare nuove attività. Molte di queste persone rischiano di diventare vittime dell’usura: per questo avranno bisogno di un aiuto per ripianare eventuali debiti e ripartire, contando su tutto il sostegno possibile da parte delle istituzioni e della collettività. Siamo una comunità - conclude -. Sono sicura che tutti daranno una bellissima prova di generosità e ci aiuteranno a ricostruire l’economia cittadina". L'iban verso il quale è possibile effettuare donazioni mediante bonifico è reperibile intanto sulla pagina Facebook del sindaco di Roma. (Rer)