Coronavirus: Gelmini (FI), Grillo? Non possiamo fare di italiani un popolo di assistiti

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, è intervenuta sulla proposta del garante del Movimento cinque stelle, Beppe Grillo, di un reddito universale per tutti. "Non possiamo fare degli italiani un popolo di assistiti - ha osservato la parlamentare ospite di "Radio Anch'io", su Rai Radio1 -. Il governo ha il dovere di consentire a tutti i cittadini di fare la spesa e di potersi approvvigionare dei beni di prima necessità, ma i 400 milioni stanziati da palazzo Chigi per tutta Italia rappresentano davvero delle briciole, è una cifra estremamente modesta, e il rischio è quello di scaricare la rabbia sociale sui sindaci". Per l'esponente di FI, "il governo dovrebbe intanto far fronte all'emergenza povertà con una cifra più importante, al momento sul tavolo ci sono solo questi 400 milioni di euro. Mi sono confrontata con tanti sindaci e con tanti amministratori lombardi e di altre Regioni: sono tutti preoccupati - ha concluso Gelmini - di non riuscire, con questa cifra, a far fronte ai bisogni primari dei cittadini".(Rin)