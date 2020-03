Coronavirus: Kazakhstan, possibile quarantena per equipaggio Iss di ritorno il 17 aprile

- L’equipaggio della Stazione spaziale internazionale (Iss), il cui arrivo in Kazakhstan è previsto per il prossimo 17 aprile, potrebbe essere messo in quarantena per due settimane una volta atterrato. Tale procedura, infatti, rientra nelle misure di sicurezza disposte dalla repubblica centro-asiatica per contrastare la diffusione del Covid-19 nel paese. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” Sergej Savin, a capo dell’unità di epidemiologia presso il Centro Gagarin per la ricerca e l’addestramento dei cosmonauti. “Le autorità di Russia e Kazakhstan hanno già disposto una quarantena di 14 giorni per chi arriva dall’estero: sicuramente ciò sarà applicato per Oleg Skripochka, il componente dell’equipaggio di nazionalità russa”, ha detto Savin, aggiungendo che “in tal caso si dovrà riorganizzare tutto il consueto programma di riabilitazione”. (Rum)