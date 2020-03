Coronavirus: Gallera, 250 ventilatori per ospedale in Fiera a Milano, ma personale per meno posti

- L’ospedale destinato ai pazienti con coronavirus alla Fiera di Milano “è pronto: lunedì - ha detto l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ospite di Mattino Cinque - dovrebbero aprire tra i 12 e i 24 posti”. Potenzialmente però la struttura potrebbe accogliere molti più pazienti: “Noi abbiamo acquistato i ventilatori per circa 250 posti di terapia intensiva. Inizieremo ad aprire i primi moduli, perché il personale va reclutato e va formato e per ora abbiamo trovato personale per un numero inferiore di posti, ma stiamo lavorando”, ha spiegato Gallera, precisando che non è nemmeno sicuro che l’ospedale offrirà solo posti in terapia intensiva: “Adesso vedremo se avremo bisogno di quello, di posti in subintensiva o di altro”. "La Lombardia - ha aggiunto l'assessore - non si è mai arresa. Anche quando sembrava che non ci fosse più lo spazio fisico per realizzare posti di terapia intensiva, che sono la più grande emergenza, noi abbiamo provato a dare ulteriore speranza, con quest’idea un po’ folle, avuta innanzitutto dal presidente Fontana, di realizzare in un luogo che serve per le fiere, un luogo per la vita e per la speranza".(Rem)