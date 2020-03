Coronavirus: 77 nuovi casi in Polonia, totale a quota 2.132

- In Polonia sono emersi 77 nuovi casi di infezione da coronavirus, portando il numero totale dei contagi a 2.132. Lo rende noto stamane il ministero della Sanità. I nuovi casi, come spesso accaduto finora in Polonia, dove le infezioni sono state abbastanza distribuite, coinvolgono i voivodati di Slesia (27), Grande Polonia (13), Piccola Polonia (11), Santa Croce (9), Lublino (7), Pomerania occidentale (4), Bassa Slesia (3) e Pomerania (3). I morti finora sono stati 31. (Vap)