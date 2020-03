Ucraina: premier Shmyhal, sostegno organizzazioni internazionali per evitare fallimento finanziario

- Senza il sostegno delle organizzazioni internazionali, l’Ucraina rischierebbe il fallimento finanziario. Lo ha affermato il premier ucraino Denys Shmyhal, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. Il capo del governo ha rilevato come nel 2020 l’Ucraina debba ripagare 3,5 miliardi di dollari ai creditori esteri e altri 5,5 miliardi di dollari a livello domestico. Di fronte alle sfide di questo tipo che il paese deve affrontare, insieme alla pandemia di coronavirus, “tutte le risorse andrebbero indirizzate nella sanità pubblica e per tutelare i cittadini ucraini, piuttosto che pagare i debiti esterni”. “Senza il sostegno delle organizzazioni finanziarie internazionali, per ripagare i debitori esteri e interni, finiremmo per cadere nella spirale del default. Si tratterebbe di uno scenario spaventoso per il nostro paese, che di certo non vogliamo si realizzi”, ha aggiunto Shmyhal. (Res)