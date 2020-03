Coronavirus: 630 casi di contagio in Iraq, 46 i decessi (2)

- “L’Organizzazione mondiale della sanità è in costante contatto con il ministro della Sanità federale, con il quale condivide informazioni, linee guida, raccomandazioni, protocolli e materiali di comunicazione del rischio”, ha dichiarato Adham Ismail, rappresentante dell’Oms in Iraq. “I nostri team tecnici non stanno risparmiando sforzo alcuno per sostenere le autorità sanitarie locali”. Il primo caso confermato in Iraq è stato registrato nel governatorato di Najaf lo scorso 24 febbraio. Il giorno dopo, sono stati effettuati test positivi su quattro membri di una stessa famiglia a Kirkuk, a nord di Baghdad. La maggior parte dei casi di contagio riguarda individui che hanno avuto contatti con cittadini iraniani, cinesi ed europei. (Irb)