Nagorno-Karabakh: Ue non riconosce le elezioni in corso nella regione

- L'Unione europea non riconosce il quadro costituzionale e giuridico in cui si svolgono oggi le "cosiddette 'elezioni presidenziali e parlamentari' in corso nella regione del Nagorno-Karabakh. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna secondo cui qesto evento non può pregiudicare la determinazione del futuro status del Nagorno-Karabakh o l'esito del processo di negoziazione in corso. L'Ue ricorda il suo fermo sostegno al gruppo di Minsk dell'Osce e, in particolare, agli sforzi dei suoi copresidenti per realizzare progressi e negoziati sostanziali verso una pace globale e sostenibile. L'Ue è pronta a sostenere ulteriormente gli sforzi, mirati alla risoluzione tempestiva e pacifica del conflitto del Nagorno-Karabakh. (segue) (Beb)