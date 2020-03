Roma: Fd'I, dal Tar meritato manrovescio a giunta Raggi, ora ascolti i cittadini

- "Sul controverso progetto di variante per la risistemazione post abbattimento della sopraelevata della Tiburtina arriva dal Tar un pesante, quanto meritato, manrovescio all'amministrazione targata Virginia Raggi". Lo dichiarano Lavinia Mennuni consigliere Fd'I di Roma Capitale, vice commissione Lavori pubblici, Andrea De Priamo capogruppo di Fd'I in Campidoglio, Holljwer Paolo consigliere Fd'I Municipio II e il coordinamento Fd'I del Municipio II. "I giudici amministrativi hanno infatti accolto il ricorso presentato dai cittadini motivandolo principalmente proprio sulla mancata partecipazione della cittadinanza da parte di Roma Capitale e accogliendo la loro istanza di sospensiva in attesa dell'udienza di annullamento del progetto - continua la nota di Fratelli d'Italia -. Tale mancata partecipazione costituisce non solo una pagina particolarmente vergognosa per i paladini della trasparenza e della partecipazione, quali i 5 stelle dicevano di essere, ma anche una grave perdita in termini di miglioramento progettuale. La proposta popolare supportate da ben 8.000 firme ha il merito di disegnare infatti un ottimo progetto di riqualificazione urbanistico, più ampio e certamente più completo, delle 2 rotonde proposte da Roma Capitale, prevedendo, correttamente inoltre per la stazione della Tiburtina il ruolo di futuro principale asset ferroviario della capitale", continua la nota congiunta, che conclude: "Ora la Raggi si fermi, ascolti i cittadini, ne recepisca le istanze, e apra le segrete stanza del Campidoglio a chi ha dimostrato di avere idee e progetti più qualificati e qualificanti".(Com)