Polonia: coronavirus, ministro Sanità conferma capacità di gestire fino a 10 mila malati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono oltre 10 mila respiratori e il potenziale degli ospedali polacchi riconvertiti alla lotta al coronavirus è di circa 10 mila posti letto. Lo ha detto al quotidiano "Dziennik Gazeta Prawna" il ministro della Sanità, Lukasz Szumowski, precisando che il numero dei contagiati da coronavirus è decisamente inferiore rispetto a quanto stimato e questa è una buona notizia. Interrogato su quale sia l'assoluta priorità per il sistema sanitario nazionale attualmente, Szumowski afferma che "l'intera Europa sta comprando dotazioni", prevalentemente mezzi di tutela del personale sanitario, e anche la Polonia è impegnata su questo fronte. E' necessario preparare le strutture sanitarie a un numero di pazienti maggiore e che tuttavia non è prevedibile al millimetro. "Dobbiamo imparare subito la lezione che altri paesi non hanno imparato. Abbiamo riconvertito 19 ospedali con più reparti in strutture per la lotta al coronavirus", spiega Szumowski. Sulla possibilità che anche in Polonia, come in Italia, l'aumento dei contagi determini l'introduzione di un triage, ovvero di regole su chi soccorrere per primo, il ministro ritiene che "al momento non ci siano questi piani, perché non ce ne sono le premesse. Tuttavia dipende da noi, dalla società intera. Spero che i polacchi si comportino diversamente dagli italiani e osservino le restrizioni". (Vap)