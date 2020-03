Coronavirus: Gallera, ospedale in Fiera a Milano a disposizione del Paese e dell’Europa

- I posti letto che apriranno da lunedì prossimo all’ospedale sorto all’interno della Fiera di Milano saranno a disposizione delle altre regioni e anche del resto dell’Europa. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, ricordando che attraverso il sistema “Cross” ci sono 82 pazienti lombardi “collocati in altre regioni e 20 in Germania”. L’obiettivo potrebbe anche farli rientrare in Lombardia, accogliendogli nei posti che apriranno in Fiera, dove la struttura, però, sarà finalizzata “innanzitutto per i nuovi bisogni e poi, quando si ridurranno, per portare a casa coloro che sono andati all’estero o nelle altre regioni, ma - ha spiegato Gallera - è a servizio del paese, perché se dovesse succedere che in altre regioni non hanno più letti in terapia intensiva, è a loro disposizione ed è a disposizione dell’Europa”. “Poi - ha concluso - qualcuno dice che a ottobre, dopo l’estate, dovrebbe esserci una seconda ondata. Noi ci faremo trovare pronti, ciò che abbiamo realizzato oggi è chiaramente a servizio, sperando che tutto questo non avvenga”. (Rem)