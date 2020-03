Coronavirus: oltre 2.100 contagi in Romania, 593 nella città di Suceava

- Il bilancio totale dei contagi da Covid-19 in Romania ha superato le 2.100 unità: di questi, 593 si trovano nella città di Suceava, nella regione nordorientale del paese. Lo ha confermato il sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno a capo del dipartimento per la gestione delle emergenze, Raed Arafat. Alla luce degli ultimi sviluppi, il ministro dell’Interno Marcel Vela ha annunciato la messa in quarantena di Suceava e di otto comuni ad esso limitrofi. Nella giornata di ieri le autorità nazionali hanno annunciato che il bilancio totale dei decessi in pazienti positivi al Covid-19 ha raggiunto le 65 persone. (Rob)