Serbia: ministro Interno, 300 violazioni dell'isolamento domiciliare per coronavirus

- Sono state registrate in Serbia circa 300 violazioni delle misure di isolamento domiciliare imposte alle persone contro la diffusione del coronavirus. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Nebojsa Stefanovic, secondo quanto riporta la stampa locale. Circa l'8 per cento dei veicoli fermati, inoltre, non erano in possesso del permesso speciale necessario per poter circolare in orari non consentiti. "Questi sono giorni cruciali, dobbiamo mostrare la massima disciplina", ha detto Stefanovic. Attualmente sono circa 80 mila le persone in autoisolamento in Serbia. Nella giornata di ieri sono stati registrati 44 nuovi casi di contagio da coronavirus e il numero totale dei contagiati è quindi salito a 785. Di questi, 540 sono stati ricoverati in ospedale, mentre 62 si trovano in terapia intensiva con l'ausilio di un respiratore. Nelle ultime 24 ore sono state testate 622 persone, mentre 33 si trovano ricoverate presso il nuovo ospedale da campo presso la Fiera di Belgrado perché presentano sintomi lievi. Fino ad ora sono 16 le vittime registrate fra i contagiati da coronavirus nel paese. (Seb)