Italia-Usa: Di Maio ringrazia Trump per donazione materiale sanitario per 100 milioni di dollari

- Nonostante gli Stati Uniti siano tra i paesi più colpiti al mondo dal coronavirus, hanno dimostrato grande solidarietà e generosità nei confronti dell’Italia e del nostro popolo. Lo ha scritto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un post su Facebook. “Questa notte il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Usa invieranno in Italia materiale sanitario per 100 milioni di dollari”, ha scritto Di Maio, ringraziando le autorità di Washington per la solidarietà espressa nei confronti dell’Italia. (Res)