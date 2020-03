Coronavirus: Catalfo, accordo tra parti sociali e Abi per antipo cig

- Nella notte, con la mediazione del ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, è stata sottoscritta dalle parti sociali e dall'Associazione bancaria italiana (Abi) la convenzione per l'anticipo degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto "Cura Italia". Tra i punti principali, la convenzione prevede che le banche aderenti adottino condizioni di massimo favore per evitare costi a carico dei lavoratori". Catalfo, in un post su Facebook, parla di un "risultato molto importante grazie al quale milioni di lavoratori potranno vedersi riconoscere dalle banche una rapida anticipazione dell'importo del trattamento d'integrazione salariale che gli spetta". (Rin)