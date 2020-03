Imprese: produzione auto giapponesi in Cina in calo dell’86 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di automobili da parte dei maggiori costruttori giapponesi in Cina è crollata dell’86,7 per cento su base annua nel mese di febbraio, a sole 29.911 unità, per effetto dell’arresto delle attività economiche causato dall’epidemia di coronavirus. E’ quanto emerge dai dati ufficiali pubblicati ieri dalle aziende. Molti costruttori giapponesi hanno chiuso temporaneamente i loro stabilimenti in Cina durante il picco dell’emergenza sanitaria, quando i lavoratori erano stati costretti a rimanere in casa per evitare la propagazione del virus. Toyota Motor Corp ha visto calare la propria produzione in Cina del 77,4 per cento a febbraio; peggio hanno fatto Honda Motor Co (meno 92,4 per cento) e Nissan Motor Co. (meno 87,9 per cento). I costruttori giapponesi prevedono un ulteriore calo della produzione globale nei prossimi mesi, a causa della rapida diffusione della pandemia a livello globale, e in particolare negli Stati Uniti e in Europa. (Git)