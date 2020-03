Polonia: coronavirus, premier Morawiecki annuncerà oggi nuove restrizioni

- Il premier polacco, Mateusz Morawiecki, annuncerà oggi nuove misure restrittive per contenere l'epidemia di coronavirus a livello nazionale. Dopo l'ultimo fine settimana risulta evidente che bisogna rafforzare i controlli sull'osservanza delle restrizioni introdotte in Polonia, ma bisogna anche considerarne di nuove, ha spiegato Michal Dworczyk, a capo della cancelleria del primo ministro polacco. "Sottolineiamo dall'inizio che il governo tenta di reagire in maniera elastica alla situazione esistente e quindi di giorno in giorno, di settimana in settimana", ha affermato Dworczyk. (Vap)