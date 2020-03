Coronavirus: telefonata Trump-Conte, dagli Usa 100 milioni di dollari di materiale sanitario

- Gli Stati Uniti invieranno materiale medico, chirurgico e ospedaliero all'Italia per un valore di circa 100 milioni di dollari. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel briefing con la stampa, durante il quale ha annunciato di aver avuto un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Giuseppe era molto, molto felice (...). Stanno vivendo un momento molto difficile". Trump ha annunciato, inoltre, che nove aziende, tra cui la General Motors, stanno realizzando ventilatori. La quota eccedente di questi strumenti sanitari che non sarà necessaria agli Stati Uniti verrà inviata a Italia, Francia e Spagna. Sul suo profilo Twitter il premier Conte ha riferito della "conversazione lunga e amichevole con il presidente Trump". "Sono molto grato per la solidarietà e il sostegno degli amici statunitensi. Continuiamo a lavorare insieme per vincere questa difficile sfida", ha scritto Conte. (Was)