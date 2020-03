Imprese: Maire Tecnimont, nuove aggiudicazioni per servizi di ingegneria nel core business

- Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che la controllata Tecnimont S.p.A. ha ottenuto riconoscimenti per un importo complessivo di circa 10 milioni di dollari per servizi di ingegneria ad alto contenuto tecnologico e studi di fattibilità nel settore petrolchimico in Corea del Sud, Federazione Russa e India. In particolare, si legge in un comunicato, Tecnimont ha firmato un contratto per lo sviluppo del Feed (front end engineering design) e la conseguente ingegneria di dettaglio per la sezione ad Alta Pressione di un impianto di polietilene a bassa densità (Ldpe) da realizzare in Corea per una delle maggiori aziende energetiche e chimiche dell'Asia Pacifico, la quale sta sviluppando un nuovo complesso petrolchimico integrato. Grazie al suo know-how tecnologico, Maire Tecnimont consolida la sua leadership di mercato nell'ingegneria e nella costruzione di impianti di polietilene a bassa densità in tutto il mondo. Le aggiudicazioni comprendono anche due studi di fattibilità, uno per una nuova Unità di Polipropilene in India per Borealis Ag e l'altro per un'ulteriore linea di Acrilonitrile nella Federazione Russa per Lukoil Ooo Saratovorgsinetz. Pierroberto Folgiero, amministratore delegato del gruppo Maire Tecnimont, ha commentato: "Queste aggiudicazioni confermano che il nostro Gruppo sta portando avanti le sue attività grazie all'impegno di ogni singolo collega e al beneficio derivante dalla rapida adozione della nostra Digital Advantage Smart Platform". Maire Tecnimont sta garantendo la continuità di business grazie all'utilizzo della sua "Digital Advantage Smart Platform". (segue) (Com)