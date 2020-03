Imprese: Maire Tecnimont, nuove aggiudicazioni per servizi di ingegneria nel core business (2)

- Il gruppo ha lanciato nel 2015 il suo programma "Digital Advantage" che ha portato progressivamente alla completa digitalizzazione dei propri processi e che sta consentendo una collaborazione avanzata tra i suoi professionisti e partner, indipendentemente dalla loro postazione di lavoro fisica. Maire Tecnimont è stata tra i primi ad adottare nel suo settore le migliori tecnologie Ict che consentono il full cloud e la virtualizzazione dell'infrastruttura del Gruppo, al fine di svolgere da remoto non solo le attività di progettazione e operative - Bim, modellazione 3d completa e soluzioni Awp per ottimizzare ingegneria e costruzione - ma anche amministrazione, finanza e controllo, procurement e gestione delle risorse umane. Questo programma di trasformazione ha permesso a Maire Tecnimont di affrontare la situazione attuale con un approccio flessibile. Attualmente, circa 5.000 persone in tutto il mondo appartenenti ai centri di ingegneria di Milano, Roma, Mumbai (India), Mosca (Russia), Sittard (Paesi Bassi), Braunschweig (Germania), Houston (Usa) continuano a svolgere il loro lavoro da casa, coordinandosi con i team di progetto multilocalizzati. (Com)