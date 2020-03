Coronavirus: sono 17 i nuovi casi in Kazakhstan, sale a 325 il numero dei contagi

- Sono 17 i nuovi casi di coronavirus registrati in Kazakhstan nelle ultime 24 ore: sono quindi 325 i contagi totali nel paese centro-asiatico. È quanto riferisce il portale istituito dal governo per informare la popolazione sull’andamento dell’epidemia a livello nazionale. Sono stati rilevati due nuovi casi a Nur-Sultan, nove casi ad Almaty, tre nella regione di Kyzylorda, e uno ciascuno nelle regioni di Atyrau, di Aktobe e del Kazakhstan settentrionale. Dei 325 casi totali, 175 sono stati rilevati nella città di Nur-Sultan, 82 ad Almaty, 13 nella regione di Karaganda e altrettanti in quella di Atyrau, dieci nella regione di Akmola, tre nella regione di Zhambyl, due nella città di Shymkent, altri due nella regione del Kazakhstan orientale, otto nella regione di Almaty, tre in quella di Aktobe, due nella regione del Kazakhstan settentrionale, uno nella regione di Pavlodar e un altro in quella di Mangistau, otto nella regione di Kyzylorda e due in quella del Kazakhstan occidentale. (Res)