Cina: indice direttori acquisti settore manifatturiero torna in zona espansione a marzo

- L'indice dei direttori degli acquisti (Pmi) del settore manifatturiero cinese è salito a quota 52 a marzo, da 35,7 di febbraio, secondo quanto dichiarato oggi dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Un numero superiore a 50 indica espansione, mentre uno inferiore riflette una contrazione. "Il rimbalzo è arrivato nell'ambito degli sforzi del paese nel coordinare il controllo dell'epidemia e lo sviluppo economico e sociale", ha detto lo statistico dell'Nbs, Zhao Qinghe. Con cambiamenti positivi in atto nel controllo e nella prevenzione delle epidemie domestiche, il 96,6 per cento delle grandi e medie imprese cinesi ha ripreso la produzione, con un aumento di 17,7 punti rispetto a un mese fa. Il sottoindice per la produzione segna 54,1 punti, contro i 26,3 punti del mese prima. Tuttavia, Zhao ha affermato che l'aumento mensile non significa necessariamente che la produzione sia tornata ai livelli pre-epidemici e che è necessario osservare più dati. "La ripresa dell'economia, arriva solo quando il Pmi sale per almeno tre mesi consecutivi", ha sottolineato il funzionario. I dati di oggi hanno anche indicato un notevole miglioramento della domanda del mercato, in quanto il sottoindice relativo ai nuovi ordini si è attestato a 52 a marzo, in aumento rispetto al 29,3 di febbraio. "Nel frattempo, gli indici Pmi per la produzione di alta tecnologia, attrezzature e beni di consumo si sono tutti posizionati in una zona di espansione, segnalando un rapido ripristino nei settori", ha aggiunto Zhao. (Cip)