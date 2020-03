Coronavirus: Libia, negativi i nove casi sospetti

- Il Centro nazionale per il controllo delle malattie in Libia ha annunciato che sono risultati negativi i tamponi effettuati ai nove casi sospetti di coronavirus nel Paese. Nella sua dichiarazione odierna, il Centro nazionale per il controllo delle malattie ha affermato che tutti e nove i campioni sono negativi. Le statistiche del nuovo virus in Libia riportano che il numero di campioni esaminati ha raggiunto i 120, mentre i casi sospetti ammontano a 112. Finora risultano otto casi confermati di contagio da virus Sars-Cov-2. (Lit)