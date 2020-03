Cina: indice direttori acquisti settore non manifatturiero riprende a crescere a marzo

- L'indice dei direttori degli acquisti (Pmi) del settore non manifatturiero cinese è salito a quota 52,3 a marzo, in rialzo rispetto al 29,6 di febbraio, secondo quanto dichiarato oggi dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Un numero superiore a 50 indica espansione, mentre un inferiore riflette contrazione. "Il rimbalzo è derivato dal ripristino della produzione e dell'ordine di vita, con la tendenza positiva a contenere il nuovo focolaio di coronavirus", ha commentato lo statistico dell'Nbs, Zhao Qinghe. Venti dei 21 segmenti del settore non manifatturiero considerati hanno registrato aumenti, con l'eccezione di quello dei valori mobiliari. Tra i servizi, il sottoindice delle attività commerciali si è attestato a 51,8, in aumento di 21,7 punti rispetto al mese precedente. Una rapida espansione è stata osservata nei trasporti, nelle vendite al dettaglio e nelle banche. Tuttavia, il sottoindice dei servizi orientati al consumatore è stato di 50,2, 1,6 punti in meno rispetto all'indice generale, poiché l'epidemia ha frenato il turismo, la ristorazione e l'intrattenimento. Il sottoindice delle imprese del settore dei servizi è salito a 56,8, in aumento di 17,1 punti su base mensile. I sottoindici dei servizi postali, delle vendite al dettaglio e delle telecomunicazioni sono al di sopra del livello generale. Il settore delle costruzioni ha registrato un balzo con il suo sottoindice salito di 28,5 punti a 55,1 a marzo. Le aspettative del settore edile sono migliorate, salendo a quota 59,9, segno della fiducia delle imprese nel futuro sviluppo del mercato.(Cip)