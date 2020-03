Coronavirus: Variati (Pd), governo pensa a campagna rilancio reputazione Italia

- Il governo sta pensando ad "una grande campagna di rilancio della 'reputazione' del nostro Paese". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno, Achille Variati (Pd). "Siamo stati massacrati a livello internazionale in queste settimane, ci hanno dato degli untori, tutta la catena alimentare dei nostri prodotti era guardata con diffidenza e qualcuno ha iniziato a speculare su questo", ha spiegato ai microfoni di Radio Cusano Campus. "Dovremo fare un'intelligente, brillante campagna di immagine del nostro Paese. Il governo deve combattere la parola 'burocrazia'. I soldi devono finire nei conti correnti delle famiglie, saranno pochi, ma meglio pochi e subito. Se ci saranno i furbi, i furbi li metteremo alla gogna, ma serve dare liquidità adesso", ha aggiunto per poi precisare: "Per i 400 milioni dati ai Comuni, noi al ministero dell'Interno abbiamo già predisposto i bonifici per i comuni e ciascun sindaco elaborerà una strategia per dare quei buoni spesa ai cittadini in difficoltà". (Rin)