Nagorno-Karabakh: in corso elezioni presidenziali e parlamentari nella regione occupata

- Sono in corso nella regione occupata del Nagorno-Karabakh le elezioni presidenziali e parlamentari del regime che di fatto controllare l’area. Nella regione sono attivi 282 seggi elettorali pronti ad accogliere i 103.663 elettori indicati dalla Commissione elettorale centrale. I seggi vengono monitorati da diverse centinaia di rappresentanti di varie Ong anche se a causa dell’emergenza del coronavirus molti osservatori internazionali hanno deciso di non presenziare. Presente, invece, una delegazione parlamentare armena guidata dal vicepresidente Alen Simonyan. Sono 14 i candidati alla presidenza de facto della regione, mentre due coalizioni e dieci partiti sono in competizione per accedere al parlamento. I seggi chiuderanno intorno alle 20 ora locale (le 18 in Italia). (segue) (Res)