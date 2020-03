Hong Kong: ad Lam, vari settori subiscono colpo senza precedenti a causa pandemia

- Il capo esecutivo della Regione amministrativa speciale cinese di Hong Kong, Carrie Lam, ha dichiarato oggi che molti settori stanno affrontando una situazione negativa senza precedenti a causa della pandemia di Covid-19, incluso il commercio al dettaglio, che ha registrato un declino storico il mese scorso. "Le statistiche sulle vendite al dettaglio di febbraio 2020 che saranno pubblicate dal governo oggi pomeriggio mostreranno il più grande calo registrato", ha anticipato Lam in una conferenza stampa che si è svolta in mattinata. Il governo spera di fornire il sostegno adeguato a questi settori e ai loro dipendenti il più presto possibile, ha ribadito Lam. La scorsa settimana il capo esecutivo dell'ex colonia britannica ha annunciato un nuovo ciclo di misure antiepidemiche, tra le quali il divieto per 14 giorni di riunioni di gruppo con più di quattro persone in luoghi pubblici, limiti ai servizi di ristorazione e la chiusura temporanea dei locali di intrattenimento. "Il governo ha capito che le misure avrebbero assestato un colpo ai settori interessati e ha quindi annunciato il lancio di una seconda serie di misure di soccorso nell'ambito del suo fondo anti-epidemia", ha osservato Lam. L'ad ha rimarcato che il secondo round di misure di soccorso, dell'ordine di miliardi di dollari di Hong Kong, fornirà supporto ai settori colpiti gravemente e ai dipendenti interessati. Il capo esecutivo ha affermato di aver invitato i proprietari di immobili a ridurre gli affitti per aiutare le imprese a superare le difficoltà.(Cip)