Hong Kong: coronavirus, tre condanne per violazione quarantena, Lam dichiara "tolleranza zero"

- Il capo esecutivo della Regione amministrativa speciale cinese di Hong Kong, Carrie Lam, ha ribadito la tolleranza zero nei confronti di chi viola gli ordini di quarantena a causa della Covid-19, dopo le prime condanne per la violazione degli obblighi. "Dato il gran numero di persone in quarantena, l'autodisciplina e la cooperazione sono della massima importanza e il governo eserciterà una tolleranza zero nei confronti delle violazioni e intraprenderà rigide azioni di contrasto", ha affermato Lam. Ieri, tre uomini sono stati condannati a una pena detentiva che va da dieci giorni a tre mesi per aver violato il regolamento obbligatorio sulla quarantena, i primi casi giudiziari di questo genere dalla diffusione dell'epidemia. Un uomo di 31 anni verrà incarcerato per tre mesi poiché ha intenzionalmente fornito un falso indirizzo di casa a un ufficiale autorizzato all'ingresso a Hong Kong attraverso il punto di controllo del confine del porto di Shenzhen l'8 marzo. L'uomo si è dichiarato colpevole davanti alle Corti dei magistrati di Fanling ieri mattina. Il giudice ha affermato che l'atto di fornire informazioni false ha mostrato disinteresse per la sicurezza sociale e potrebbe vanificare gli sforzi congiunti della società per combattere l'epidemia. (segue) (Cip)