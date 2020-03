Hong Kong: coronavirus, tre condanne per violazione quarantena, Lam dichiara "tolleranza zero" (2)

- Gli altri due, di età compresa tra 37 e 41 anni, sono stati condannati alle Corti dei magistrati di West Kowloon rispettivamente a dieci giorni e a sei settimane di carcere; dopo essere stati messi in quarantena hanno lasciato illegalmente le residenze designate e hanno tentato di lasciare Hong Kong. "Esorto tutte le persone in quarantena a non sfidare la legge per il bene di se stessi e della comunità", ha detto Lam durante una visita a un nuovo centro di monitoraggio dell'Ufficio delle informazioni a North Point. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", da quando la quarantena obbligatoria è entrata in vigore il 19 marzo, il Dipartimento della salute del governo di Hong Kong ha emesso ordini di quarantena per 50 mila viaggiatori in entrata, che sono stati sottoposti a isolamento domestico o in centri preposti. Per i trasgressori è prevista la reclusione fino a sei mesi e una multa di oltre tremila dollari. (Cip)