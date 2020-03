Libia: centro anti-coronavirus, combattiamo con un piano nazionale e un partenariato internazionale

- Il direttore generale del Centro nazionale per il controllo delle malattie in Libia, Badr al Din al Najjar, ha confermato che il suo ente sta lavorando per combattere il coronavirus attraverso "un piano nazionale e una partnership con organizzazioni internazionali". Badr al Din al Najjar ha invitato tramite un messaggio congiunto con l'Organizzazione mondiale della sanità e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia in Libia “ad aumentare il sostegno fornito al centro, in modo che possa superare questa fase con un danno minimo". La rappresentante dell'ufficio dell'Oms in Libia, Elizabeth Hoff, ha ribadito la necessità di concentrarsi su misure preventive per proteggere dal virus, dalla diffusione di notizie non vere e dal panico relativo all'epidemia. Da parte sua, il rappresentante del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia in Libia, Abd al Rahman al Ghandour, ha chiesto la semplificazione delle informazioni per i bambini al fine di essere in grado di proteggere se stessi e di reperire informazioni solo dai siti Web ufficiali. (Lit)