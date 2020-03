Coronavirus: seconda vittima in Kazakhstan, morto un uomo di 50 anni

- E' stata registrata la seconda morte per infezione da coronavirus a Nur-Sultan, la capitale del Kazakhstan. Si tratta della seconda vittima del virus nel paese centro-asiatico. Si tratta di un paziente di 50 anni che era stato ricoverato in ospedale lo scorso 21 marzo 2020. Per evitare potenziali diffusioni del contagio 31 persone a lui legate sono state preventivamente ricoverate in ospedale, mentre altri 55 sono stato sottoposti al regime di quarantena domiciliare. Due familiari successivamente sono risultati positivi al test. Sono 325 i casi di coronavirus registrati ufficialmente in Kazakhstan. (Res)