Asia-Pacifico: Banca mondiale mette in guardia da battuta d’arresto economia (9)

- In Cina, paese che per primo ha combattuto il virus, e che per primo sembra aver superato la dimensione sanitaria della crisi, le autorità hanno già offerto ad aziende e cittadini deduzioni fiscali, moratorie sui debiti bancari e sussidi alle aziende colpite dalla crisi, che alla fine di gennaio ha causato un blocco totale della produzione industriale nel paese. La banca centrale cinese ha anche tagliato il tasso di sconto a medio termine e abbassato i requisiti di capitale per le banche commerciali, nel tentativo di incoraggiare la concessione del credito agli operatori economici. Tuttavia, secondo analisti di Natixis Asia Research, “è ancora troppo presto per stabilire se la politica monetaria basterà a creare un quadro di liquidità sufficiente”. La progressiva espansione del coronavirus in Europa e Stati Uniti, così come nel Sud-est asiatico, suggerisce che presto anche la Cina dovrà integrare le misure adottate sinora per contenere l’impatto economico della crisi, e che anche nel caso della prima economia asiatica, l’ambito obiettivo di una “ripresa a V” faticherà a materializzarsi. (segue) (Git)