Asia-Pacifico: Banca mondiale mette in guardia da battuta d’arresto economia (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha destinato 100 miliardi di nuovi dollari di Taiwan (3,31 miliardi di dollari) al sostegno alle imprese in sofferenza a causa del coronavirus, anche se al momento l’Isola pare essere scampata alle ricadute sanitarie ed economiche più gravi della pandemia. L’Assemblea legislativa ha già approvato uno stanziamento di 60 miliardi di dollari di Taiwan, destinati all’acquisto di forniture mediche e al sostegno ai settori del turismo, dei viaggi e della manifattura. Il presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha già annunciato che il governo è pronto a mobilitare ulteriori risorse, se necessario a stabilizzare i comparti più vulnerabili dell’economia. Sino al 16 marzo scorso, 110 aziende taiwanesi hanno posto dipendenti in congedo non retribuito, per un totale di circa 4mila lavoratori coinvolti. Si tratta perlopiù di aziende con meno di 25 dipendenti, secondo i dati forniti dal ministero del Lavoro. Le due principali compagnie aeree di Taiwan, China Airlines e Eva Air, stanno incoraggiando i loro dipendenti a chiedere a loro volta congedi non retribuiti. Un migliaio di dirigenti di China Airways hanno già acconsentito a un talgio del loro compenso del 10 per cento. (segue) (Git)