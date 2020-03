Asia-Pacifico: Banca mondiale mette in guardia da battuta d’arresto economia (11)

- Il governo di Hong Kong ha varato una serie di misure economiche del valore di 120 miliardi di dollari di Hong Kong (15,4 miliardi di dollari), che includono un contributo in denaro una tantum di 10mila dollari di Hong Kong a tutti i residenti permanenti di età superiore a 18 anni. Le piccole attività maggiormente colpite dalla crisi – perlopiù concentrate nei settori della distribuzione al dettaglio, della ristorazione e del turismo – potranno ottenere sussidi una tantum di importo compreso tra 80mila e 200mila dollari di Hong Kong. Le elargizioni non hanno mancato di suscitare polemiche: il governo di Hong Kong sconta ancora bassissimi tassi di approvazione a seguito delle proteste anti-governative dello scorso anno, e molti ritengono che le modalità di assistenza fiscale stabilite dal governo del capo esecutivo Carrie Lam costituiscano un’operazione tesa a guadagnare consenso, senza far fronte alle criticità a lungo termine della crisi. (segue) (Git)