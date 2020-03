Asia-Pacifico: Banca mondiale mette in guardia da battuta d’arresto economia (12)

- Un altro paese asiatico in prima fila nella battaglia contro il coronavirus è la Malesia, che ad oggi è prima per contagi accertati nel Sud-est asiatico. Il nuovo governo del premier Muhyiddin Yassin ha varato un piano di stimolo economico da 4,8 miliardi di dollari, che oltre alle ricadute del coronavirus dovrebbe anche servire ad arginare gli effetti del crollo dei prezzi del petrolio, di cui la Malesia è esportatrice netta. Parte delle risorse messe in campo da Kuala Lumpur serviranno a finanziare un fondo speciale destinato all’assistenza finanziaria dei soggetti colpiti dall’epidemia di coronavirus nel paese, che è già stato attivato una dotazione iniziale di un milione di ringgit (329mila dollari). Ogni contribuente potrà ottenere un accredito fiscale di mille ringgit per il denaro speso nel turismo interno; il governo ha anche concesso uno sconto del 15 per cento sulle bollette dell’energia per le aziende dei settori più colpiti dalla crisi. Il premier malese ha anticipato ieri, 23 marzo, che il governo annuncerà ulteriori annuncerà ulteriori misure di stimolo economico a seguito della prossima riunione del consiglio di sicurezza nazionale, in programma il 30 marzo. (segue) (Git)