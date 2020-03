Asia-Pacifico: Banca mondiale mette in guardia da battuta d’arresto economia (13)

- In Thailandia il governo ha ordinato alle utility dell’energia statali di restituire i depositi per i contatori domestici, così da contribuire ad alleviare la pressione finanziaria che grava sulle famiglie. La misura si tradurrà in un rimborso di importo compreso tra 9,20 e 182,15 dollari a utenza, per una spesa complessiva di circa 40 miliardi di baht. Nel paese molti esperti ritengono tale misura preferibile al ricorso alla già menzionata “helicopter money”, una opzione che il governo di Bangkok aveva valutato all’inizio della crisi pandemica globale. Diverse aziende thailandesi chiedono allo Stato ulteriori misure di sostegno, in aggiunta ad alcune sovvenzioni già ricevute e alla moratoria sui debiti contratti con le banche. Ulteriori interventi potrebbero interessare per primo il settore del turismo. (segue) (Git)