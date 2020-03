Asia-Pacifico: Banca mondiale mette in guardia da battuta d’arresto economia (14)

- Il governo del Vietnam ha stanziato sino a 280mila miliardi di dong (12 miliardi di dollari) sotto forma di aiuti per le industrie dell’aviazione, del turismo, alberghiera e dei servizi. Il ministro delle Finanze sta lavorando a misure fiscali per consentire alle aziende danneggiate dalla crisi globale di rinviare il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, e rateizzare i versamenti i cui termini di pagamento scadranno nei prossimi cinque mesi. Per tenere le redini del mercato azionario, il ministero ha ordinato tagli alle commissioni praticate dagli exchange e al Vietnam Securities Depository. Molte piccole aziende, però, lamentano di essere state abbandonate, e ritengono che gli aiuti siano stati concepiti solamente per gli operatori economici di grandi dimensioni. Inoltre, la scorsa settimana il premier vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, ha rivolto un appello ai cittadini e alle aziende affinché donino fondi da destinare all’acquisto di forniture mediche per far fronte alla pandemia. (Git)