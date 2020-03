Thailandia: coronavirus, governo chiude isola Phuket

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’isola di Phuket, una delle località turistiche più note della Thailandia, è stata chiusa ieri 30 marzo, e gran parte dei collegamenti verso l’isola bloccati, nell’ultimo tentativo del governo thailandese di contenere la propagazione del nuovo coronavirus. L’isolamento di Phuket proseguirà per almeno un mese, secondo il governatore dell’isola, Pakkapong Taweepat. Le imbarcazioni e i veicoli che garantiscono i rifornimenti all’isola proseguiranno le loro operazioni ordinarie. La chiusura dell’isola costituisce un ulteriore irrigidimento del regime di emergenza proclamato dal governo la scorsa settimana in risposta alla pandemia di coronavirus, che prevede la chiusura delle attività non essenziali e lo scoraggiamento del traffico inter-provinciale. (segue) (Fim)