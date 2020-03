Coronavirus: Indonesia, 720 i casi confermati a Giacarta

- Il governo provinciale di Giacarta ha confermato un totale di 720 contagi da Covid-19 sino alla giornata di ieri, 30 marzo, con 48 pazienti ristabilitisi e 76 deceduti. Sino a 2.289 persone nell’area di Giacarta sono stati sottoposti a regime di osservazione sanitaria per presunti contatti con soggetti infetti. Il governatore di Giacarta, Anies Beswedan, ha esteso al 19 aprile lo stato di emergenza nella capitale in risposta alla pandemia. “Le restrizioni rimarranno in vigore, e lo stato di emergenza è stato esteso”, ha spiegato il governatore, aggiungendo che i funzionari non essenziali del governo, della polizia militare e delle agenzie civili e militari lavoreranno da casa. Beswedan ha anche confermato una proroga alla chiusura delle principali attrazioni turistiche nella capitale indonesiana. Confermata, infine, la sospensione delle attività di insegnamento e istruzione. (segue) (Fim)