Vietnam: coronavirus, Hanoi proclama epidemia nazionale, rimpatria cittadini europei

- Il primo ministro del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, ha accolto la richiesta del ministero della Salute di proclamare la pandemai di Covid-19 una “epidemia nazionale”, fattispecie giuridica che aprirà all’adozione di una serie di misure emergenziali tese a contenere la propagazione del virus. Il governo ha chiesto a tutti i cittadini del paese di restare in casa, e imposto significative restrizioni agli spostamenti consentiti. Phuc ha precisato ieri che il governo non ha ancora stabilito se decretare la chiusura totale delle città di Hanoi e Ho Chi Minh City, “come fatto da molti paesi nelle loro grandi città”. Il premier ha invitato il paese ad attenersi rigorosamente alle misure emergenziali: “Non possiamo essere negligenti. (…). Le persone devono rimanere nella loro provincia, nei loro distretti e nelle loro abitazioni per almeno 15 giorni”. Oggi un volo della Bamboo Airways decollato dall’aeroporto internazionale Than Son Nhat, e diretto in Lituania, ha rimpatriato dal Vietnam 220 cittadini di diversi paesi europei. Il volo è stato concordato dal governo vietnamita, da quello lituano e dall’Unione europea. (segue) (Fim)