Vietnam: coronavirus, Hanoi proclama epidemia nazionale, rimpatria cittadini europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Vietna, Nguyen Xuan Phuc, ha chiesto alle principali città di prepararsi in vista di possibili chiusure, a fronte dell’aumento dei casi di contagio da coronavirus nel paese. “Hanoi ed Ho Chi Minh City devono rivedere e aggiornare i piani per combattere il virus, e prepararsi agli scenari che contemplano un possibile blocco generale” recita una nota diffusa dal premier vietnamita. Nel fine settimana i contagi confermati nel paese del Sud-est asiatico sono aumentati a quasi 200. “Il Vietnam è entrato nel periodo di picco della pandemia, le principali città devono accelerare e far tesoro di ogni ora o minuto per intraprendere le misure necessarie, ha sollecitato Phuc. (segue) (Fim)