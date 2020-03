Coronavirus: Senato Brasile approva pacchetto aiuti a lavoratori senza contratto

- Il Senato brasiliano ha approvato questa sera per 79 voti a zero un progetto di legge che prevede il pagamento diretto di un assegno da 600 real (110 euro) ai lavoratori senza contratto. Il progetto era stato approvato alla Camera dei deputati lo scorso venerdì 27 marzo e, dopo l'approvazione in Senato, sarà trasmesso al presidente della Repubblica per la promulgazione. La misura, della durata di tre mesi, è una delle disposizioni di emergenza messe in campo dal governo brasiliano limitare l'impatto della pandemia di coronavirus sulla popolazione. (segue) (Brb)