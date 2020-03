Coronavirus: Senato Brasile approva pacchetto aiuti a lavoratori senza contratto (3)

- Secondo il testo approvato, il denaro sarà concesso come "aiuto di emergenza" per tre mesi al lavoratore che soddisfi alcuni requisiti: avere oltre 18 anni, non avere un lavoro formale, non essere titolare di una prestazione di assistenza sociale, essere disoccupato, non essere beneficiario di un programma federale di trasferimento del reddito, avere un reddito pro capite mensile tra metà del salario minimo (1039 real) o il reddito familiare mensile totale è fino a tre salari minimi, avere un reddito imponibile non superiore ai 28.559 real nel 2018. (segue) (Brb)