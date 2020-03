Giappone: Olimpiadi di Tokyo ricalcheranno il più possibile il calendario originale

- Le Olimpiadi estive di Tokyo, originariamente in programma dalla fine di luglio di quest’anno, si terranno invece dal 23 luglio all’8 agosto 2021. L’ipotesi di tenere l’evento nella primavera 2021 per fattori climatici è stata scartata, preferendo invece un’opzione che dovrebbe consentire di ricalcare il più possibile il calendario che era stato stabilito per quest’anno, e di massimizzare spettatori e volontari disponibili. Lo hanno annunciato gli organizzatori dell’evento, dopo la decisione senza precedenti di rinviare i Giochi assunta la scorsa settimana, in risposta alla pandemia di coronavirus. I Giochi paralimpici si terranno dal 24 agosto al 5 settembre 2021. “Il primo posticipo dei Giochi nella storia ha comportato sfide e problemi, ma sono sicuro che aver deciso rapidamente le nuove date ci consentirà di accelerare i preparativi”, ha dichiarato il presidente del Comitato organizzativo dei Giochi di Tokyo, Yoshiro Mori, durante una conferenza stampa a Tokyo. Le nuove date sono state fissate in accordo con il Comitato olimpico internazionale. (segue) (Git)