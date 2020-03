Giappone: Olimpiadi di Tokyo ricalcheranno il più possibile il calendario originale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha intrattenuto una conversazione telefonica con il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, elogiandolo per la decisione di rinviare le Olimpiadi estive di Tokyo alla luce dell’emergenza sanitaria globale. La scelta di rinviare i Giochi è “saggia e grandiosa”, ha detto Trump, un giorno dopo l’approvazione giunta anche dal Comitato olimpico internazionale (Cio). Abe e Trump hanno ribadito la determinazione ad organizzare l’evento in maniera “completa” entro l’estate del 2021, secondo il resoconto della conversazione telefonica fornito dal segretario capo di Gabinetto e portavoce del governo giapponese, Yoshihide Suga. I due leader hanno anche concordato di collaborare sul fronte della risposta al coronavirus, incluso lo sviluppo di farmaci per il trattamento della Covid-19. (Git)