Roma: assessore Trasporti, su Tangenziale est assurdo stop Tar, danno per città (2)

- "Questo è un progetto che è già stato appaltato rispetto a un iter lunghissimo - continua l'assessore ai Trasporti di Roma Capitale Pietro Calabrese -. Siamo riusciti a modificarlo per migliorare quanto più possibile la versione precedente. Le modifiche sono state approvate in conformità alla normativa vigente sul codice degli appalti, tramite un necessario passaggio tecnico effettuato in una Conferenza dei servizi chiusa a dicembre scorso, con tutti i pareri positivi degli enti competenti. Siamo stati accusati di aver previsto l’eliminazione delle aree verdi. Niente di più falso. L’area d’intervento è la stessa del progetto ereditato dalle amministrazioni precedenti, dove l’area a verde più consistente non è interessata, infatti l’area compresa fra le rampe di accesso alla via Tiburtina è esterna al perimetro di progetto. E in ogni caso le aree verdi aumenteranno di 192 metri quadri quelle pedonali di 5.145 mq. Allora ci hanno accusato di aver previsto la diminuzione delle alberature presenti nel piazzale. Peccato che invece al posto di 12 alberature da spostare o eliminare perché malate o a fine vita ne verranno piantate 43. Quando non sapevano più cosa dire si sono inventati che non abbiamo una visione d’insieme. Mentre il vecchio progetto favoriva la circolazione delle auto, nostro principale obiettivo e’ stato quello di riequilibrare gli spazi a favore di pedoni e ciclisti. E' l'indirizzo che abbiamo dato agli Uffici in ogni singolo intervento. Nonostante ciò, ci hanno accusato di dare troppo spazio al traffico privato". Ma l'assessore ai Trasporti sottolinea che "non è così. Il nostro progetto privilegia l’accesso ai pedoni, le modifiche riducono la carrabilità del 30 per cento, e contestualmente aumentano la pedonalità del 300 per cento, il massimo possibile rispetto alle norme vigenti sull'accessibilità. Ricordo che in un hub importante e strategico come la stazione Tiburtina la strada con doppia corsia per ogni senso di marcia prevista nel progetto è l’unica soluzione tecnicamente possibile per garantire l'accesso dei mezzi di soccorso in caso di necessità. Ora dovremo presentare le nostre osservazioni e aspettare che si pronunci il Tar. Nel frattempo - conclude Calabrese - perdiamo giorni preziosi per andare avanti con i cantieri. E i romani non lo meritano". (Rer)